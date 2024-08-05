Joshua King kulüp arıyor!

Haziran ayında Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King, hala kulüp bulamadı....

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joshua King kulüp arıyor!
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05 Ağustos 2024 11:57
Temmuz 2022'de Watford'dan Fenerbahçe'ye gelen ve haziran ayında sarı-lacivertlilere veda eden Joshua King, hala kulüp bulamadı.

Sarılacivertlilerde iki sezon oynayan ve çoğu kez de sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncunun İngiltere'de takım bulamadığı ve bu nedenle ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 12 GOL

Fenerbahçe kariyerinde 54 maça çıkan King, 12 gole imza attı.   

 
 

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