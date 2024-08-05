Temmuz 2022'de Watford'dan Fenerbahçe'ye gelen ve haziran ayında sarı-lacivertlilere veda eden Joshua King, hala kulüp bulamadı.
Sarılacivertlilerde iki sezon oynayan ve çoğu kez de sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncunun İngiltere'de takım bulamadığı ve bu nedenle ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE 12 GOL
Fenerbahçe kariyerinde 54 maça çıkan King, 12 gole imza attı.
Sarılacivertlilerde iki sezon oynayan ve çoğu kez de sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncunun İngiltere'de takım bulamadığı ve bu nedenle ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE 12 GOL
Fenerbahçe kariyerinde 54 maça çıkan King, 12 gole imza attı.