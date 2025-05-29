Chicago Bulls'un genç oyun kurucusu Josh Giddey, sınırlı serbest oyuncu statüsündeyken beş yıllık 120 milyon dolarlık bir kontrat talep ediyor.



Geçtiğimiz Haziran ayında Alex Caruso karşılığında Oklahoma City Thunder'dan takas edilen Giddey, Bulls formasıyla 70 maça çıktı. Bu süreçte 14.6 sayı, 8.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakaladı.



Sezon genelinde %37.8 üçlük isabetiyle dikkat çeken Avustralyalı oyuncu, All-Star arasından sonra 19 maçta 24.0 PER ile kariyerinin en verimli dönemini yaşadı.



Bulls'un, geçtiğimiz sezon Giddey için bir uzatma teklifi yapmadığı belirtiliyor. Oyuncunun temsilciliğini Daniel Moldovan yürütüyor.



