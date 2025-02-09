Josef de Souza'dan Adana Demirspor açıklaması!

Ligimizde forma giymiş futbolcu Josef de Souza, X hesabından Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan Adana Demirspor açıklaması!
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09 Şubat 2025 21:35
Ligimizde forma giymiş oyunculardan Josef de Souza, X hesabından bir paylaşım yaptı. 

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekibin sahadan çekilmesiyle ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, konu hakkında yorumunu yaptı. 

Josef de Souza, "Böyle anlar, Türk futbolunun itibarını zedeliyor. Adana Demirspor'u cesaretlerinden dolayı tebrik ederim." dedi. 


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