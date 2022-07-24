Jose Sosa'nın eski eşine büyük şok

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Sosa'nın eski eşi, çocuklarının annesi Carolina Alurralde, yeni doğan bebeğinin kaçırıldığı gerekçesiyle yardım talebinde bulundu.



Arjantin basınında yer alan haberlere göre Carolina Alurralde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla olayı duyurdu. Carolina'nın yeni eşinden olan çocuğu için yaşanan talihsiz gelişmeyi aktardığı ve yardım için yetkilileri göreve çağırdığı belirtildi.



İSTANBUL'DA İKİZLERİ OLDU



Talihsiz anne yaptığı açıklamada "İki kişi bebeğimi alıp götürdüler. Onları çocuğumla dışarı çıkarlarken gördüm" dedi. Sosa ile Alurralde'nin 2016'da İstanbul'da ikiz bebekleri dünyaya gelmişti.



Carolina Alurralde, Sosa'dan ayrıldıktan sonra Manuel Diaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcu Jose Sosa ve şarkıcı Alurralde, geçen yıl boşanmıştı.





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