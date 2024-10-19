Jose Mourinho'nun Samsunspor maçı planı!

Fenerbahçe, milli ara sonrasındaki ilk maçına 20 Ekim Pazar günü Samsunspor karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yardımcılarıyla birlikte rakibin detaylı analizini yaptı.
PLAN BELLİ: ÖNDE BASKI
Ligde denge bozan bir takım olan Karadeniz ekibi karşısındaki plan da belli: Önde baskı...
Samsun'un çok iyi pres yaptığını ve atletik oyuncuları olduğuna dikkat çeken Jose, rakibin bu yöndeki oyununa izin vermeyecek.
Bu nedenle geriden pasla çıkmayı değil, uzun toplarla oynamalarını oyuncularına iletti.
Samsunspor'da defans oyuncuları hücumda oldukça etkili ve çıkışlarda önemli noktada yer alıyorlar.
SZYMANSKI'YE ÖZEL GÖREV
Özellikle Van Drongelen'in ileri yönlü isabetli pas yaptığını öğrencilerine ileten Jose Mourinho, Szymanski'den Hollandalıya pres yapmasını istedi.
Drongelen'in yanı sıra Bola da preslerle etkisiz hale getirilecek.
Szymanski'nin yanı sıra; Fred ve Amrabat da ön alan presinde olacak.
Samsunspor'u çıkışlarda pas hatasına zorlayacak olan Jose Mourinho, kapılacak toplarla gol ve goller bulmaya çalışacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yardımcılarıyla birlikte rakibin detaylı analizini yaptı.
PLAN BELLİ: ÖNDE BASKI
Ligde denge bozan bir takım olan Karadeniz ekibi karşısındaki plan da belli: Önde baskı...
Samsun'un çok iyi pres yaptığını ve atletik oyuncuları olduğuna dikkat çeken Jose, rakibin bu yöndeki oyununa izin vermeyecek.
Bu nedenle geriden pasla çıkmayı değil, uzun toplarla oynamalarını oyuncularına iletti.
Samsunspor'da defans oyuncuları hücumda oldukça etkili ve çıkışlarda önemli noktada yer alıyorlar.
SZYMANSKI'YE ÖZEL GÖREV
Özellikle Van Drongelen'in ileri yönlü isabetli pas yaptığını öğrencilerine ileten Jose Mourinho, Szymanski'den Hollandalıya pres yapmasını istedi.
Drongelen'in yanı sıra Bola da preslerle etkisiz hale getirilecek.
Szymanski'nin yanı sıra; Fred ve Amrabat da ön alan presinde olacak.
Samsunspor'u çıkışlarda pas hatasına zorlayacak olan Jose Mourinho, kapılacak toplarla gol ve goller bulmaya çalışacak.