Jose Mourinho: "Hatasız oynayıp 3 puanı alalım"

Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşarak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Hatasız oynayıp 3 puanı alalım'
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16 Şubat 2025 12:00

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Anderlecht'ı 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, 16 Şubat Pazar günü (bugün) Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 

Son 13 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini kayıpsız geçip gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine iddialı çıkmayı hedefliyor. 

"HATASIZ OYNAYIP 3 PUANI ALALIM"

Oyuncularına rakip analizini aktaran teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü idman sonrası, "Hatasız oynayıp 3 puanı alalım. Sonrasında Galatasaray'ı düşüneceğiz" dediği öğrenildi.

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