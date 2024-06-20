Jose Mourinho'dan paylaşım: '1. Gün'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
İstanbul'a gelen ve Samandıra'da çalışmalara başlayan Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından, "1. Gün" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun paylaşımının ardından bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı.
Sportif Direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.
Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve ekibine başarılarla dolu bir Fenerbahçe hikayesi diliyoruz."
Jose Mourinho'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar
İstanbul'a gelen ve Samandıra'da çalışmalara başlayan Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından, "1. Gün" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun paylaşımının ardından bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı.
Sportif Direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.
Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve ekibine başarılarla dolu bir Fenerbahçe hikayesi diliyoruz."
Jose Mourinho'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar