Jose Mourinho'dan Lille deplasmanında sürpriz ilk 11 tercihi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille deplasmanından sürpriz bir ilk 11 tercihinde bulundu.
Savunma hattında Osayi-Samuel'in yerine sağ bekte Mert Müldür'e şans veren Mourinho, stoper ikilisinde Djiku'nun yerine Oosterwolde'yi tercih etti.
Orta alanda son zamanlardaki performansı eleştirilen Rade Krunic'e ilk 11'de şans veren Jose Mourinho, sol kanatta ise yeni transfer Allan Saint-Maximin'e ilk kez şans verdi.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i;
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Savunma hattında Osayi-Samuel'in yerine sağ bekte Mert Müldür'e şans veren Mourinho, stoper ikilisinde Djiku'nun yerine Oosterwolde'yi tercih etti.
Orta alanda son zamanlardaki performansı eleştirilen Rade Krunic'e ilk 11'de şans veren Jose Mourinho, sol kanatta ise yeni transfer Allan Saint-Maximin'e ilk kez şans verdi.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i;
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
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