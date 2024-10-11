Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli oyunculara izin

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 4 günlük idman sonrası öğrencilerine 14 Ekim Pazartesi gününe kadar izin verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli oyunculara izin
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11 Ekim 2024 09:46
Son güncelleme 11 Ekim 2024 10:03
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, öğrencilerine 4 günlük idman sonrası 14 Ekim Pazartesi gününe kadar  izni verdi.

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları oynadığı için sezonu en erken açan takımlardan biri olmuştu. Fenerbahçe, yoğun bir fikstürün ardından Twente mücadelesiyle birlikte 17 günlük araya girdi. Mourinho, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunun bay geçilmesi nedeniyle öğrencilerini 3 günlük tatile yollamıştı. Hemen ardından da Milli ara başladı. Fenerbahçe, bu hafta 4 gün çalıştı. İdmanlar, Milli göreve gidenler nedeniyle U19'dan oyuncularla takviye edildi.

12 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KIZI EVLENİYOR

Jose Mourinho, dünkü antrenman sonrasında çalışma performansından son derece memnun olduğu öğrencilerine jest yaparak bir kez daha 3 günlük izin verdi. Dünyaca ünlü teknik adam, idmanın ardından Portekiz'e gitti. Mourinho'nun kızı Matilde, yarın hayatını Danny Graham ile birleştirecek. Tecrübeli teknik adam, ülkesinde küçük bir kasaba olan Aeitada'da yapılacak olan düğünün son hazırlıklarında kızının yanında olacak.

14 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları, pazartesi gününden itibaren kaldığı yerden devam edecek. Salı gününden itibaren, Milli takımlara giden futbolculara da Samandıra'ya dönmeye başlayarak antrenmanlardaki yerini alacak. Twente ile 3 Ekim'de karşılaşan Kanarya, 20 Ekim'deki Samsunspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yapacak.

 



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