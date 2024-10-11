Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli oyunculara izin

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları oynadığı için sezonu en erken açan takımlardan biri olmuştu.

, yoğun bir fikstürün ardından Twente mücadelesiyle birlikte 17 günlük araya girdi.

, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunun bay geçilmesi nedeniyle öğrencilerini 3 günlük tatile yollamıştı. Hemen ardından da Milli ara başladı.

, bu hafta 4 gün çalıştı. İdmanlar, Milli göreve gidenler nedeniyle U19'dan oyuncularla takviye edildi.





Jose Mourinho, dünkü antrenman sonrasında çalışma performansından son derece memnun olduğu öğrencilerine jest yaparak bir kez daha 3 günlük izin verdi. Dünyaca ünlü teknik adam, idmanın ardından Portekiz'e gitti. Mourinho'nun kızı Matilde, yarın hayatını Danny Graham ile birleştirecek. Tecrübeli teknik adam, ülkesinde küçük bir kasaba olan Aeitada'da yapılacak olan düğünün son hazırlıklarında kızının yanında olacak.