10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Jose Mourinho'dan çift forvet hamlesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord rövanşında hem Jhon Duran'ı hem de Youssef En-Nesyri'yi oynatarak sahaya çift forvetle ile çıkacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 90+1 dakikasında gelen golle yıkılan sarı- lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya 3-4-2- 1 dizilimiyle çıkmıştı. Youssef- En Nesyri'yi tek santrfor olarak oynatan Portekizli çalıştırıcı, rövanşta ise Jhon Duran'ı Faslı golcünün yanında sahaya sürecek ve 3-4-1-2 sistemiyle rövanşta rakibinin karşısına çıkacak.

Ayrıca Jose Mourinho, ilk maçta rakip ceza sahasında topla buluşamayan golcülerine özel bir plan da hazırlandı. Hücum üzerine çalışmalar yapan Mourinho, kanatlarda görev alacak olan Nelson ile Brown'u da özel olarak çalıştırıyor. Hollanda'daki maça ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 58'de oyuna dahil olan yeni transfer Jhon Duran ve 84'te oyuna giren Cenk Tosun, rakip ceza sahasında topla buluşamamıştı.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u kendi evinde ağırlayacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
