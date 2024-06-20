Jose Mourinho: "Ben buraya kazanmak için geldim"

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Ben buraya kazanmak için geldim'
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20 Haziran 2024 18:37
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

"BURAYA İSTANBUL İÇİN GELMEDİM"

Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim." ifadelerini kullandığı görüldü.



"KİMSE GEÇ KALAMAZ!"

Öte yandan idman saatleri hakkında konuştuğu görülen Mourinho, "Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam." sözlerini sarf etti.

 




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