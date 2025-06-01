Jose Morais'ten ayrılık kararı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.Bir gazetecininsoruna Morais, şu yanıtı verdi: