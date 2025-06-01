01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-161'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-018'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-060'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-263'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-275'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Jose Morais'ten ayrılık kararı!

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı.

calendar 01 Haziran 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jose Morais'ten ayrılık kararı!
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.


Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."

VEDA AÇIKLAMASI

Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.

Bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" soruna Morais, şu yanıtı verdi:

"Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm."

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