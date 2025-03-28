Bodrum FK'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Morais, "Bizim için mutlu bir gündü maç öncesinde. Maçın öncesinde zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri karşısında oynaması zor bir rakip. Maçla ilgili anların belirlediğini söyleyebilirim. Kırılma anları oldu. Fenerbahçe gibi takımlar o anları iyi değerlendirebilen takımlardır. İlk golde bir frikikten sonra golü yedik, orada daha iyi savunabilirdik. Penaltıyla beraberliği bulduk ama çok kısa bir zamanda tekrar geriye düştük. Bu bizim enerjimizi aldı. Üçüncü golde de basit bir hatayla geriye düştük. O da enerjimizi aldı. Daha sonra da penaltı oldu. Belki o kadar basit olmayabilirdi. Üç farklı geriye düştük orada. İkinci yarıdaki performansımız, bu maçtan pozitif çıkaracağımız şey olabilir. İkinci yarıda şansımızı sonuna kadar zorladık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var. Bu bizim için bir test maçı oldu. Neleri düzeltebileceğimize, neleri daha iyi yapabileceğimize bakacağız." dedi.
Genç kaleci Rüzgar Adıyaman 59 yaşındaki teknik adam, hakkında konuşan "Rüzgar için bir parantez açmak istiyorum. 18 yaşında ve ilk profesyonel maçına çıktı. O da artık Süper Lig'de maça çıkma tecrübesi yaşadı. Gayet iyi performans gösterdi. Onun adına mutlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Jose Morais: "Fenerbahçe maçı bize ders oldu"
Bodrum FK Teknik Direktörü, Jose Morais, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
Bodrum FK'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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