Jose Morais: 'Bugün tur bizim olabilirdi'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a uzatma bölümünde yediği golle 3-2 mağlup olarak elenen Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik bugün sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik." dedi.



Morais, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'u yarı finale yükseldikleri için tebrik ederek kendilerinin de iyi maç çıkardıklarını belirtti.



Karşılaşmada yaptıkları "basit hataların" sonucu belirlediğini vurgulayan Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik bugün sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik. Şimdi artık yapmamız gereken lige odaklanmamız. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



