Jose gitti, Fenerbahçe hisseleri uçuça geçti

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'daki hisseleri yüzde 6.5 değer kazandı.
Güne hisse başına 12.55 TL'den başlayan Fenerbahçe hisseleri, Mourinho ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından yüzde 6.5'un üstünde değer kazanarak 13.30 TL seviyesine çıktı.
İşte Fenerbahçe hisselerinde yaşanan değişim:
