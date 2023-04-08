Jorge Jesus yine takıma kalkan oldu

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, tribünlerden tepki gören oyuncularına bir kez daha sahip çıktı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus yine takıma kalkan oldu
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08 Nisan 2023 12:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bu yana oyuncularına sahip çıkmaya devam ediyor.

Altay Bayındır'ın taraftardan tepki gördüğü dönemde "Onu ıslıklamak, beni ıslıklamaktır" diyen Portekizli çalıştırıcı, sezon içinde de birçok kez futbolcularını herkese karşı korudu. 68 yaşındaki teknik adam, Kayseri maçında bir defa daha bu duruşu ile öne çıktı.

İrfan Can Kahveci'ye yönelik protestolar ve verdiği röportaj nedeniyle Arao'ya olan tepkileri bertaraf eden kurt hoca, maçın ardından da taraftarla oyuncuların arasını sıcak tutmak için karşılıklı alkış yaptırarak camiayı kenetledi. Hocalığının yanı sıra bir baba şefkatiyle takımını kucakladı.



 
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