Jordan, 1996-97 sezonunda nasıl 33 milyon $ kazandı?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski menajeri David Falk, Jordan'ın Bulls ile yeniden sözleşme imzaladığı süreci nasıl geçirdiğini açıkladı.



Bulls ve NBA üzerindeki büyük etkisine rağmen, Jordan'ın maaşı kariyerinin son dönemine kadar çok yüksek değildi.



1995-96 sezonunda yalnızca 3.850.000 dolar kazanmış olan MJ, 1996-97 sezonu öncesinde yeteneklerinin hakkı olan parayı kazanmak zorunda olduğunu biliyordu ve serbest oyuncu dönemine girdiğinde, Bulls ve New York Knicks arasında bu alanda bir rekabet başlamıştı.



ESPN ile yaptığı bir röportajda Falk, MJ'in tam olarak ne kadar para istediğini belirtmediğini söyledi:



"Michael Jordan imza attığı dönemde, maksimum kontratlar yoktu. Değeri, yılda rahat 100 milyon dolar olabilirdi. Bana, onu takımda tutmak için gereken alması gerektiğini düşündüğüm miktarı, Jerry Reinsdorf veya Bulls'a asla bildirmememi söylemişti.



Bulls arayıp gereken miktarı sorduğunda, Jerry Reinsdorf'a Michael'ın Bulls'dan en iyi teklifi yapmasını istediğini söylemiştim. Ve o da sadece evet veya hayır diyecekti."



MJ, 1996-97 sezonu için yapılan 33.140.000 dolarlık teklifi kabul ederek kariyerinde ilk defa bu denli bir servet kazanmıştı.



