Yeni sezonda dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için harekat başlattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibine aldığı Kanadalı oyuncu için en ciddi teklifi İtalyan ekibi Inter yaptı. Milano temsilcisi, David'e senelik 5 milyon euro önerdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, 9 milyon euro talep etti. Görüşmeler başlamadan bitti.
"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Bu durum sonrasında F.Bahçe, devreye girdi. 1.78'lik santrfora menajerler aracılığıyla "David'in istediği yıllık ücreti karşılamaya hazırız" mesajı gönderildi.
Kanadalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve "Sezon sonunda görüşelim" diyerek haber yolladığı belirtildi.
Bu sezon Lille ile Ligue 1'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Coupe de France'da 3 maça çıkan David, bu maçlarda 25 gol attı.
Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibine aldığı Kanadalı oyuncu için en ciddi teklifi İtalyan ekibi Inter yaptı. Milano temsilcisi, David'e senelik 5 milyon euro önerdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, 9 milyon euro talep etti. Görüşmeler başlamadan bitti.
"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Bu durum sonrasında F.Bahçe, devreye girdi. 1.78'lik santrfora menajerler aracılığıyla "David'in istediği yıllık ücreti karşılamaya hazırız" mesajı gönderildi.
Kanadalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve "Sezon sonunda görüşelim" diyerek haber yolladığı belirtildi.
Bu sezon Lille ile Ligue 1'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Coupe de France'da 3 maça çıkan David, bu maçlarda 25 gol attı.