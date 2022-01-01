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Jokic'ten Embiid'e övgüler!: "Harika oyuncu, umarım MVP olur"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid ile arasında yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid ile arasında yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

Bir röportaj sırasında Jokic'e Embiid ile sürekli yapılan karşılaştırmalar hakkında soru soruldu ve Jokic Kamerunlu yıldıza övgülerde bulunarak, bu yılın MVP ödülünü kendisinin kazanması gerektiğini söyledi:

"Karşılaştırmalar hoşuma gidiyor çünkü harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama bence oyun tarzlarımız benzer değil. Keşke onun sahada yaptıklarını ben de yapabilsem. Harika bir oyuncu, gerçekten agresif ve bu sezon cidden oldukça üst bir düzeyde oynuyor.

Kendisi oyunu değiştirdi ve bir pivot olduğu için de ayrıca mutluyum. Çünkü Shaq (O'Neal) bunu takdir edecektir. Bana kalırsa uzunlar bazında, mesela Giannis arka arkaya MVP olmuştu, sonra ben olmuştum, ve şimdi umarım Embiid de bu ödülü kazanabilir."

Embiid bu sezon 29.6 sayı, 11.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla harika bir sezon geçiriyor.


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