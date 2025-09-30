30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Jokic: "Kariyerimi Denver Nuggets'ta tamamlamayı planlıyorum"

Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, yaz döneminde kendisine önerilen maksimum kontrat uzatmasını reddetmesine rağmen kariyerini Nuggets'ta tamamlamak istediğini açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jokic: 'Kariyerimi Denver Nuggets'ta tamamlamayı planlıyorum'
Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, yaz döneminde kendisine önerilen maksimum kontrat uzatmasını reddetmesine rağmen kariyerini Nuggets'ta tamamlamak istediğini açıkladı.

Jokic, "Bu tür kontrat uzatmaları sporda bir ödül niteliğinde. Bugünün NBA'inde maaş bütçesinin nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Benim planım her zaman Nuggets'ta kalmak" dedi.

Üç yıllık 212 milyon dolarlık maksimum uzatma hakkı kazanan Jokic, bu teklifi imzalamak yerine önümüzdeki yazı beklemeyi tercih etti. Böylece yaklaşık 300 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat imzalama fırsatı bulunuyor.


30 yaşındaki Jokic'in, 2022'de imzaladığı beş yıllık 276 milyon dolarlık süper maksimum kontratında üç sezonu daha mevcut. Ancak son sezonu olan 2027-28 için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Denver yönetiminin bu noktaya gelmeden yeni bir anlaşma yapması bekleniyor.

Üç kez MVP seçilen Jokic, 2024-25 sezonunda kariyer yılını geride bıraktı. Bir sezonda triple-double ortalaması tutturan ilk oyuncu olurken, 29,6 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek skorunu elde etti ve ligde üçüncü sırada yer aldı. Ancak MVP yarışını, Oklahoma City Thunder'ı ligin en iyi derecesine taşıyan Shai Gilgeous-Alexander'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
