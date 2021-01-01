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John Wall, dizinden bir operasyon geçirecek

Houston Rockets guardı John Wall'un, bu sezon sol dizinden operasyon geçireceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı John Wall'un, bu sezon sol dizinden operasyon geçireceği bildirildi.

Rockets'ın son üç maçını diz sakatlığı yüzünden kaçırmış olan Wall, Ocak ayında da sol diz ağrısı sebebiyle beş maç forma giyememişti.

Ocak 2018'de aynı dizinden ameliyat olan Wall'un, kısa bir süre sonra Rockets kadrosuna dönmesinin beklendiği ve diz sorunlarıyla daha sonraki bir tarihte ilgileneceği belirtildi.

Bu gece Atlanta Hawks'a karşı oynayacak olan Rockets, 16 maçlık bir mağlubiyet serisine sahip.


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