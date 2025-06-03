Jobe Bellingham, Dortmund yolcusu!

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham da dünya futbolunda sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Sunderland'in Premier Lig'e çıkmasında kilit rol oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Borussia Dortmund talip oldu.



Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund ve Sunderland, Jobe Bellingham transferi için 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



BU SEZON NE YAPTI?



Jobe Bellingham, bu sezon Sunderland'de 43 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



ABİSİNİN İZİNDEN



Jobe Bellingham'ın abisi Jude Bellingham da, 2020-2023 yılları arasında Borussia Dortmund forması giymişti.















