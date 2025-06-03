02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
2-0
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
2-0
02 Haziran
TPS-EIF
2-0
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
2-0DA
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Jobe Bellingham, Dortmund yolcusu!

Sunderland'de top koşturan Jobe Bellingham, abisi Jude Bellingham gibi Borussia Dortmund'a gitmeye hazırlanıyor.

calendar 03 Haziran 2025 01:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jobe Bellingham, Dortmund yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham da dünya futbolunda sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Sunderland'in Premier Lig'e çıkmasında kilit rol oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Borussia Dortmund talip oldu.

Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund ve Sunderland, Jobe Bellingham transferi için 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

BU SEZON NE YAPTI?

Jobe Bellingham, bu sezon Sunderland'de 43 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

ABİSİNİN İZİNDEN

Jobe Bellingham'ın abisi Jude Bellingham da, 2020-2023 yılları arasında Borussia Dortmund forması giymişti.

 

 

 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.