Joao Mario'dan itiraf: "Fizik gücümüz yetmedi"

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Joao Mario, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
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06 Ekim 2024 21:38
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Mario, "Bugün berabere kalmadık aslında, yenilmiş gibi hissediyoruz. Maçı çok erken bitirebilirdik, beceremedik, başaramadık. Son dakikada gol yedik, berabere kaldık." dedi.

Mario, "Fizik olarak son kısımlarda düşük kaldık. Milli arada çalışıp daha iyi olmak zorundayız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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