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Jeremy Lin, Warriors'ın G League takımına katılıyor!

Serbest oyuncu Jeremy Lin'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA dönüşü için Golden State Warriors'ın G League bağlantısı Santa Cruz Warriors ekibi ile bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Jeremy Lin'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA dönüşü için Golden State Warriors'ın G League bağlantısı Santa Cruz Warriors ekibi ile bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Warriors'ın, 32 yaşındaki oyuncu ile geçtiğimiz ayın son işlem tarihinden önce bir G League anlaşması imzalamaya çalıştığı, ancak oynadığı son takım olan CBA'den Beijing Ducks'tan, FIBA izin mektubunu vaktinde alamadığı belirtilmişti.

Bay Area'da büyümüş olan Lin, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Toronto Raptors forması giymişti ve burada şampiyonluk kazanan ilk Asyalı-Amerikalı oyuncu olmuştu.

Lin, 2010 yılında NBA kariyerine Warriors'da Draft edilmemiş bir serbest oyuncu olarak başlamıştı.

Santa Cruz, önümüzdeki ay Florida'daki ligin bubble'ında yer alacağı bildirilen 17 G League takımından biri.


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