Jefferson: "Cunningham'e baktığımda, Brandon Roy'u görüyorum"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'i, eski Portland Trail Blazers yıldızı Brandon Roy'a benzettiğini söyledi.



Forvet fiziğinde olup top dağıtıcı ve skorer görevi üstlenen bir point guard olan Cunningham, daha önce Pistons efsanesi Grant Hill ile kıyaslanmıştı.



Ancak Jefferson, Cunningham'e farklı bir bakış açısından yaklaşarak, Pistons çaylağının eski Portland yıldızı Brandon Roy'u anımsattığını açıkladı:



"Cade Cunningham'e baktığımda Brandon Roy'u görüyorum. Brandon Roy görebileceğiniz en etkileyici NBA oyuncularından biriydi. Hızlıydı ama o kadar hızlı değildi. Çabuktu ama o kadar çabuk değildi. Atletikti ama süper atletik değildi. Lakin olayı, basketbolu son derece üst düzeyde anlamasıydı ve oyununda hiçbir eksiği yoktu."



Kariyerinde 18.8 sayı ortalamasına sahip olan Roy, sakatlıklarından önce ligdeki en yetenekli şutör guardlardan biri olarak görülüyordu.



