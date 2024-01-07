Jean Onana, Marsilya'ya imza için gitti!

Marsilya, Jean Onana transferi için Beşiktaş'la anlaştı. İşte o gelişme...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Jean Onana, Marsilya'ya imza için gitti!
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07 Ocak 2024 19:32
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve fazla forma şansı bulamamasıyla birlikte kadro dışı kalan Jean Onana için önemli bir gelişme yaşandı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Marsilya, Jean Onana transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Fransız ekibinin, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacak. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ortaya çıktı. 

Jean Onana son pürüzlerin tamamlanmasının ardından Marsilya'ya transferi için Fransa'ya gitti.



KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

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