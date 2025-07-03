Jasmine Paolini, Wimbledon'a veda etti!

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Jasmine Paolini, Wimbledon turnuvasının 2. turunda Kamilla Rakhimova'ya yenilerek turnuvadan elendi.

calendar 03 Temmuz 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jasmine Paolini, Wimbledon'a veda etti!
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jasmine Paolini, Kamilla Rakhimova'ya yenilerek ikinci turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda, tek kadınlarda dünya 5 numarası Jasmine Paolini ile dünya 80 numarası Rakhimova'yla karşılaştı.

Rus raket Rakhimova, İtalyan tenisçi Paolini'yi 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak üçüncü tura yükseldi.


Akşam etabının diğer tek kadınlar mücadelelerinde Elina Svitolina, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Diane Parry ve Anastasia Pavlyuchenkova rakiplerini yenerek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde ise Jordan Thompson ve Kamil Majchrzak üçüncü tura çıkan isimler oldu.

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