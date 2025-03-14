James Tavernier: "Bu hafta penaltı çalışmamıştık"

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu mağlup etti. Maçın ardından takım kaptanı James Tavernier açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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James Tavernier: 'Bu hafta penaltı çalışmamıştık'
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14 Mart 2025 02:13
Son güncelleme 14 Mart 2025 02:39
Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından takım kaptanı James Tavernier açıklamalarda bulundu.

Tavernier, "Bugün işi muhtemelen zor yoldan hallettik ama bir sonraki tura geçtik. Bunlar Avrupa futbolunun yerini dolduramayacağınız özel geceleri," dedi. Ayrıca, maç öncesinde penaltı çalışmadıklarını belirterek, alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı.
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