James Tavernier: 'Bu hafta penaltı çalışmamıştık'

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçın ardından takım kaptanı James Tavernier açıklamalarda bulundu.
Tavernier, "Bugün işi muhtemelen zor yoldan hallettik ama bir sonraki tura geçtik. Bunlar Avrupa futbolunun yerini dolduramayacağınız özel geceleri," dedi. Ayrıca, maç öncesinde penaltı çalışmadıklarını belirterek, alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı.
Maçın ardından takım kaptanı James Tavernier açıklamalarda bulundu.
Tavernier, "Bugün işi muhtemelen zor yoldan hallettik ama bir sonraki tura geçtik. Bunlar Avrupa futbolunun yerini dolduramayacağınız özel geceleri," dedi. Ayrıca, maç öncesinde penaltı çalışmadıklarını belirterek, alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı.