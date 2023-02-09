Toronto Raptors'ın, San Antonio Spurs'ten eski oyuncusu Jakob Poeltl'i aldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Raptors'ın Spurs'den Poeltl'i alıp, Khem Birch'i, korumalı bir 2024 birinci tur draft seçimini ve gelecekteki iki ikinci tur seçimini geri göndereceği belirtildi.



Wojnarowski, Toronto'nun 2018 yazında Kawhi Leonard takasında gönderdiği Poeltl ile, yaz aylarında yeni bir sözleşme imzalamayı planladığını da ifadelerine ekledi.



27 yaşındaki oyuncu, üç yıllığı 26.2 milyon dolarlık kontratının son sezonunda yer alıyor ve ESPN'den Bobby Marks'a göre Raptors, Poeltl'ın Bird haklarını devralıp maaş sınırını aşarak kendisiyle yeniden kontrat yapmasını sağladı.



Poeltl, bu sezon Spurs formasıyla 12.1 sayı, 9.1 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 blok ortalamaları tutturmuştu.





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