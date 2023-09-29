İzmir'de kupa voley heyecanı

Kupa Voley'de A ve B Grubu maçları İzmir'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İzmir'de kupa voley heyecanı
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29 Eylül 2023 13:27
Kupa Voley Kadınlar'da A ve B Grubu maçlarına İzmir ev sahipliği yapacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Cumartesü günü A Grubu'nda saat 15.00'te Kuzeyboru-PTT, aynı salonda B Grubu'nda ise 18.00'de Çukurova Belediye-Muratpaşa Belediye müsabakaları oynanacak. C Grubu müsabakaları Bursa'da oynanacak.

İzmirli sporseverler pazar günü PTT-Nilüfer Bld, Muratpaşa Bld-Galatasaray, pazartesi günü ise Nilüfer Bld-Kuzeyboru, Galatasaray-Çukurova Bld maçlarını takip edebilecek. Üç grupta oynanacak maçlar sonucu birinciler ve en iyi ikinci olmak üzere toplam dört takım çeyrek finale kalacak.
 
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