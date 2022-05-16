İŞTE MAÇIN ÖZETİ:



İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Leicester City, 5-1'lik skorla kazandı.Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Maddison, 22 ve 70. dakikada Jamie Vardy, 46 ve 86. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Ev sahibi Watford'un tek golü ise 6. dakikada Joa Junqueira'dan geldi.Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada süre almadı.Bu sonucun ardından Leicester City, puanını 48'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Watford ise 23 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, sahasında Southampton'u ağırlayacak. Watford, Chelsea deplasmanına gidecek.