Ivan Toney için transfer açıklaması!

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, yaz transfer döneminde takımın golcü ismi Ivan Toney'i büyük olasılıkla satacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ivan Toney için transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 13:50
Son güncelleme 07 Şubat 2024 13:51
Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, takımın golcüsü Ivan Toney ile ilgili bir transfer itirafında bulundu.

Frank, sözleşmesi 2025'te bitecek İngiliz yıldızın, yaz transfer döneminde büyük olasılıkla satılacağını söyledi.

Thomas Frank, "Ivan Toney büyük olasılıkla yazın satılacak. Bizimle sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı, yani bu çok açık" sözlerini kullandı.

50 yaşındaki teknik adam, 27 yaşındaki futbolcu için kış transfer döneminde ise bir teklif almadıklarını söyledi.

Chelsea ve Arsenal ile adı geçen Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 dönemi arasında yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery