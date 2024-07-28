İtalya'dan Ciro Immobile iddiası!

İtalyan gazeteci Gaetano Mocciaro, Beşiktaş'ın Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı 34 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"GOL ATMAK İÇİN YAŞIYOR"
Mocciaro, "Immobile gerçek bir 9 numara. Gol atmak için yaşıyor. Son on yılın en iyi İtalyan golcülerinden. Bu zamanlarda bulması imkansız bir 9 numara" diye konuştu.
"20'DEN FAZLA GOL ATAR"
Mocciaro, "Immobile için tabii ki son iki sezon kariyerinin en iyi sezonları değildi. Belki de böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Bence Süper Lig onun için en iyi seçenekti. Onun tarzına uyan bir lig. Beşiktaş taraftarlarını gururlandıracak. İddia ediyorum ki önümüzdeki sezon 20'den fazla gol atar" ifadelerini kullandı.
G.SARAY MAÇINA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Bandırma ve Gençlerbirliği maçlarına 11'de başlayan İtalyan golcünün Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olması bekleniyor.
"GOL ATMAK İÇİN YAŞIYOR"
Mocciaro, "Immobile gerçek bir 9 numara. Gol atmak için yaşıyor. Son on yılın en iyi İtalyan golcülerinden. Bu zamanlarda bulması imkansız bir 9 numara" diye konuştu.
"20'DEN FAZLA GOL ATAR"
Mocciaro, "Immobile için tabii ki son iki sezon kariyerinin en iyi sezonları değildi. Belki de böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Bence Süper Lig onun için en iyi seçenekti. Onun tarzına uyan bir lig. Beşiktaş taraftarlarını gururlandıracak. İddia ediyorum ki önümüzdeki sezon 20'den fazla gol atar" ifadelerini kullandı.
G.SARAY MAÇINA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Bandırma ve Gençlerbirliği maçlarına 11'de başlayan İtalyan golcünün Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olması bekleniyor.