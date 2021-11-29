İtalya'da VAR rekoru: 5 dakika 20 saniye!

İtalya Serie A'da oynanan Roma - Torino maçında VAR, 5 dakika 20 saniye boyunca bir ofsayt pozisyonunu inceledi.

Haber; Sporx.com
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İtalya'da VAR rekoru: 5 dakika 20 saniye!
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29 Kasım 2021 16:53
İtalya Serie A'da oynanan Roma - Torino maçında VAR inceleme rekoru kırıldı.

Sonu penaltıyla biten poziyonda VAR hakemi öncesinde ofsayt olup olmadığını inceledi. Tammy Abraham'ın topuğunun ofsayt olup olmadığını belirlemek için çizilen ofsayt çizgisi sonrası tam 5 dakika 20 saniye boyunca kararsızlık yaşandı. 5 dakika 20 saniyelik inceleme sonrası penaltı öncesinde Tammy Abraham'ın ofsayt olduğuna karar verildi.

Futbolcular, VAR incelemesi sırasında soğumamak için ısınma hareketleri yapmaya başladı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da maç sonunda bu pozisyonla ilgili olarak, "VAR, açık ve bariz hatalara bakar. Bu kadar uzun süren bir durum söz konusuysa VAR karışmasın. Çünkü bir noktada bu kadar uzun süren inceleme yoruma açıktır." ifadelerini kullandı.


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