İşte Trabzonspor'un kilit adamları

Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür... Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bugün skor üretme konusunda bu üçlüye çok güveniyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
İşte Trabzonspor'un kilit adamları
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25 Ekim 2020 13:42
Başakşehir maçında beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe deplasmanında patlama yapmak istiyor... Hem yöneticilerin hem de teknik heyetin terapi uyguladığı ve hafta boyunca "Sen bu takımın yıldızısın" sözleriyle moral verdiği Abdülkadir, bugünkü maça çok farklı hazırlandı.

Başakşehir karşılaşmasını kaçıran Anthony Nwakaeme'nin de rahatsızlığı geçerken, ileri uçta ise en büyük gol umudu elbette Benik Afobe... Yeni Malatya maçında 2 gol atan Afobe sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Newton, skor üretme konusunda hücum hattında Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üçlüsüne bugün çok güveniyor. Bu üçlüyü özellikle orta alandan atacağı kilit paslarla Baker destekleyecek.



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