SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Alexandru Epureanu attı.Bu skorun ardından Başakşehir, en yakın takipçileri Galatasaray ve Antalyaspor'un 4 puan önünde 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise 8 Kasım'da Genk'e konuk olduktan sonra 11 Kasım'da sahasında Sivasspor ile oynayacak.Kasımpaşa 1-2 AntalyasporAkhisarspor 1-1 BB ErzurumsporBaşakşehir 1-0 BeşiktaşMKE Ankaragücü 13:30 KayserisporAlanyaspor 16:00 Yeni MalatyasporTrabzonspor 19:00 BursasporGöztepe 20:00 Çaykur RizesporSivasspor 20:00 Atiker KonyasporYeni Malatyaspor 20:00 TrabzonsporBB Erzurumspor 13:30 GöztepeAtiker Konyaspor 13:30 MKE AnkaragücüÇaykur Rizespor 16:00 Medipol BaşakşehirKayserispor 19:00 GalatasarayBursaspor 13:30 KasımpaşaFenerbahçe 18:00 AlanyasporAntalyaspor 19:00 AkhisarsporBeşiktaş 20:30 Sivasspor