Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Alexandru Epureanu attı.
Bu skorun ardından Başakşehir, en yakın takipçileri Galatasaray ve Antalyaspor'un 4 puan önünde 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise 8 Kasım'da Genk'e konuk olduktan sonra 11 Kasım'da sahasında Sivasspor ile oynayacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 KASIM CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor
Akhisarspor 1-1 BB Erzurumspor
Başakşehir 1-0 Beşiktaş
4 KASIM PAZAR
MKE Ankaragücü 13:30 Kayserispor
Alanyaspor 16:00 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 19:00 Bursaspor
5 KASIM PAZARTESİ
Göztepe 20:00 Çaykur Rizespor
Sivasspor 20:00 Atiker Konyaspor
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
9 KASIM CUMA
Yeni Malatyaspor 20:00 Trabzonspor
10 KASIM CUMARTESİ
BB Erzurumspor 13:30 Göztepe
Atiker Konyaspor 13:30 MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor 16:00 Medipol Başakşehir
Kayserispor 19:00 Galatasaray
11 KASIM PAZAR
Bursaspor 13:30 Kasımpaşa
Fenerbahçe 18:00 Alanyaspor
Antalyaspor 19:00 Akhisarspor
Beşiktaş 20:30 Sivasspor
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Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Alexandru Epureanu attı.
Bu skorun ardından Başakşehir, en yakın takipçileri Galatasaray ve Antalyaspor'un 4 puan önünde 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise 8 Kasım'da Genk'e konuk olduktan sonra 11 Kasım'da sahasında Sivasspor ile oynayacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 KASIM CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor
Akhisarspor 1-1 BB Erzurumspor
Başakşehir 1-0 Beşiktaş
4 KASIM PAZAR
MKE Ankaragücü 13:30 Kayserispor
Alanyaspor 16:00 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 19:00 Bursaspor
5 KASIM PAZARTESİ
Göztepe 20:00 Çaykur Rizespor
Sivasspor 20:00 Atiker Konyaspor
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
9 KASIM CUMA
Yeni Malatyaspor 20:00 Trabzonspor
10 KASIM CUMARTESİ
BB Erzurumspor 13:30 Göztepe
Atiker Konyaspor 13:30 MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor 16:00 Medipol Başakşehir
Kayserispor 19:00 Galatasaray
11 KASIM PAZAR
Bursaspor 13:30 Kasımpaşa
Fenerbahçe 18:00 Alanyaspor
Antalyaspor 19:00 Akhisarspor
Beşiktaş 20:30 Sivasspor