İşte Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları!

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu da yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının VAR konuşmaları:
VAR: "Ali, VAR konuşuyor"
Ali Şansalan: "Evet"
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum"
Ali Şansalan: "Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana?"
Ali Şansalan: "Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi?"
VAR: "Doğrudur, doğrudur"
VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu da yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının VAR konuşmaları:
VAR: "Ali, VAR konuşuyor"
Ali Şansalan: "Evet"
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum"
Ali Şansalan: "Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana?"
Ali Şansalan: "Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi?"
VAR: "Doğrudur, doğrudur"