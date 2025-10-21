21 Ekim
İşte Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları!

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları!
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu da yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının VAR konuşmaları:
VAR: "Ali, VAR konuşuyor"

Ali Şansalan: "Evet"

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum"

Ali Şansalan: "Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana?"

Ali Şansalan: "Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi?"

VAR: "Doğrudur, doğrudur"

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
