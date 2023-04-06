İşte Manchester United'ta istenmeyen adamlar

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan İngiliz devi Manchester United'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Hollandalı teknik adam gelecek sezon kadroda düşünmediği Donny van de Beek, Victor Lindelöf ve Harry Maguire için "satılabilir" raporu verdi.



Haberde, Manchester United'ın bu oyunculardan gelecek gelir ile birlikte yeni sezonda kadrosuna katmak istediği oyuncular için kolaylık elde etmek istediği ifade edildi.





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