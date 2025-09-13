İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
17:00
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
20:00
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
16:00
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
16:00
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
19:00
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
19:00
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
16:30
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
16:30
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
16:30
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
16:30
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
16:30
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
19:30
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
1-041'
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
17:00
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
17:00
13 Eylül
Everton-Aston Villa
17:00
13 Eylül
Fulham-Leeds United
17:00
13 Eylül
Newcastle-Wolves
17:00
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
19:30
13 Eylül
Brentford-Chelsea
22:00
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
0-09'
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
17:15
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
22:00
13 Eylül
Cagliari-Parma
16:00
13 Eylül
Juventus-Inter
19:00
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
21:45
13 Eylül
Nice-Nantes
18:00
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
17:30
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
19:45
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
19:45
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
22:00
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
0-150'
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
1-149'
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-151'
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
21:30
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
17:00
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
19:15
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
21:45
13 Eylül
Altach-LASK
18:00
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
18:00
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
18:00
13 Eylül
Thun-Basel
19:00
13 Eylül
FC Zürich-Servette
19:00
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
21:30
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
17:30
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
17:30
13 Eylül
FC Porto-Nacional
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
1-147'
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
16:45
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
16:45
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-040'
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
1-142'
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
1-041'
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
17:00
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
17:00
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
17:00
13 Eylül
Swansea City-Hull City
17:00
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
17:00
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
17:00
13 Eylül
Wrexham-QPR
17:00
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
1-041'
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
0-039'
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
17:00
13 Eylül
Barnsley-Reading
17:00
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
17:00
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
17:00
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
17:00
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
17:00
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
17:00
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
17:00
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
17:00
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
0-010'
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-010'
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
16:00
13 Eylül
Modena-Bari
16:00
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
16:00
13 Eylül
Pescara-Venezia
16:00
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
18:15
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
20:30
13 Eylül
Cadiz-Eibar
17:15
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
17:15
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
19:30
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
17:30
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
15:30
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
21:00
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
19:00
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
19:00
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
16:00
13 Eylül
Leixoes-Farense
17:30
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
15:30
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
15:30
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
15:30
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
16:00
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
16:00
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
16:30
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
16:30
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
16:30
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
16:30
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
19:00
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
19:00
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
19:00
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
19:00
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
19:00
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
19:00
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
16:00
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
17:00
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
19:00
13 Eylül
Egersund-Stabaek
17:00
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
17:00
13 Eylül
Ranheim-Aasane
17:00
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
17:00
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
17:00
13 Eylül
Start-Kongsvinger
17:00
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
15:45
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
18:30
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
21:15
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
17:00
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
17:00
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
17:00
13 Eylül
Rangers-Hearts
17:00
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
19:45
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
17:00
13 Eylül
Ayr United-Ross County
17:00
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
17:00
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
17:00
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
18:00
13 Eylül
Atromitos-Aris
20:00
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
20:00

İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi

Galatasaray, Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e 75 milyon avro ödeyerek, Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı. Sarı kırmızılılar bu dönemde transfer ettiği futbolcular için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

13 Eylül 2025 13:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu yaz kulübün Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile son 3 sezondaki şampiyonluklarda büyük payı olan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları kadrosunda tuttu. Galatasaray, geçen sezon İtalya ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini de 75 milyon avro karşılığında aldı.



Geçen sezon teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon lig aşamasında mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için kadrosuna yıldız futbolcuyu transfer etti.

- Victor Osimhen transferiyle Türkiye'de rekor kırdı

Galatasaray, İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcüyü 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Bu transferden önceki rekor, İspanya'nın Sevilla takımından 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan Youssef En-Nesyri'ye aitti.

- Önemli oyuncuları kadrosuna kattı

Galatasaray, Osimhen dışında yaptığı transferlerle de dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti.

Galatasaray, Osimhen'in rekor transferinden sonra Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu yaklaşık 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu ise Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a 27,5 milyon avro vererek doldurdu.

Galatasaray, Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.

- Bonservislere 148 milyon avro harcadı

Galatasaray, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer etti.

Victor Osimhen'e 75 milyon, Wilfried Singo'ya 30,77 milyon ve Uğurcan Çakır'a da 27,5 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, bu transfer döneminde bonservislere yaklaşık 148 milyon avro harcadı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bonservisleriyle kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

Futbolcu Ülkesi Geldiği takım Yaş Bonservis (Avro)
Victor Osimhen Nijerya Napoli 26 75 milyon
Wilfried Singo Fildişi Sahili Monaco 24 30,77 milyon
Uğurcan Çakır Türkiye Trabzonspor 29 27,5 milyon
Ismail Jakobs Senegal Monaco 25 8 milyon
Przemyslaw Frankowski Polonya Lens 30 7 milyon
Leroy Sane Almanya Bayern Münih 29 Bedelsiz
İlkay Gündoğan Almanya Manchester City 34 Bedelsiz

- Galatasaray, Morata'dan 5 milyon avro gelir elde etti

Galatasaray, İtalya ekibi Milan'dan kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle 5 milyon avro kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol oyuncu ve Milan'la karşılıklı anlaşmaya vardıktan sonra Morata'nın kiralık sözleşmesini feshederek 5 milyon avro gelir elde etti.

Morata, Milan'a dönmesinin ardından bir başka İtalyan ekibi Como'nun kadrosuna kiralık olarak dahil oldu.

- Derrick Köhn'ün transferinden 4 milyon avro gelir kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Alman savunma oyuncusu Derrick Köhn'ün Bundesliga ekibi Union Berlin'e transferinden 4 milyon avro gelir elde etti.

Almanya temsilcisi, Köhn için 4 milyon avro bedelin yanı sıra sarı-kırmızılılara 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödeyebilir.

- 5 oyuncunun kiralanmasından para kazanıldı

Galatasaray, bu sezon kiraladığı 5 oyuncudan yaklaşık 6 milyon 950 bin avro kazandı.

Sarı-kırmızılılar; Nicolo Zaniolo'yu İtalya ekibi Udinese'ye 2 milyon 500 bin, Carlos Cuesta'yı Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya 750 bin, Victor Nelsson'u İtalya takımı Hellas Verona'ya 650 bin ve Elias Jelert'i İngiltere ekibi Southampton'a 300 bin avro bedelle kiraladı.

Galatasaray, zorunlu alma opsiyonunu kullandığı Przemyslaw Frankowski'yi ise Fransa'dan Rennes'e 2 milyon 750 bin karşılığında kiralık olarak verdi.

- Gidenler

Galatasaray'ın bu sezon kiralık veya bonservisiyle gönderdiği futbolcular şöyle:

Alvaro Morata (Milan-Kiralık sözleşme fesih), Derrick Köhn (Union Berlin), Przemyslaw Frankowski (Rennes-Kiralık), Nicolo Zaniolo (Udinese-Kiralık), Carlos Cuesta (Vasco da Gama-Kiralık), Victor Nelsson (Hellas Verona-Kiralık), Elias Jelert (Southampton-Kiralık), Efe Akman (FC Andorra), Eren Aydın (Veres Rivne), Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor), Fernando Muslera (Estudiantes LP), Mathias Ross (Plymouth), Atakan Ordu (Galata SK), Baran Demiroğlu (SMS Grup Sarıyer), Baran Aksaka (İskenderunspor), Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor-Kiralık), Ali Efe Çördek (Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kiralık), Ali Yeşilyurt (Yalova FK 77-Kiralık), Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor-Kiralık), Eyüp Aydın (Samsunspor-Kiralık), Siraçhan Nas (Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kiralık), Dries Mertens (Sözleşme sonu)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
