İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.



Sarı-kırmızılı ekip, bu yaz kulübün Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile son 3 sezondaki şampiyonluklarda büyük payı olan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırdı.



Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları kadrosunda tuttu. Galatasaray, geçen sezon İtalya ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini de 75 milyon avro karşılığında aldı.

Futbolcu Ülkesi Geldiği takım Yaş Bonservis (Avro) Victor Osimhen Nijerya Napoli 26 75 milyon Wilfried Singo Fildişi Sahili Monaco 24 30,77 milyon Uğurcan Çakır Türkiye Trabzonspor 29 27,5 milyon Ismail Jakobs Senegal Monaco 25 8 milyon Przemyslaw Frankowski Polonya Lens 30 7 milyon Leroy Sane Almanya Bayern Münih 29 Bedelsiz İlkay Gündoğan Almanya Manchester City 34 Bedelsiz

Geçen sezon teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon lig aşamasında mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için kadrosuna yıldız futbolcuyu transfer etti.Galatasaray, İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.Sarı-kırmızılılar, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcüyü 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.Bu transferden önceki rekor, İspanya'nın Sevilla takımından 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan Youssef En-Nesyri'ye aitti.Galatasaray, Osimhen dışında yaptığı transferlerle de dikkati çekti.Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti.Galatasaray, Osimhen'in rekor transferinden sonra Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu yaklaşık 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu ise Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a 27,5 milyon avro vererek doldurdu.Galatasaray, Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.Galatasaray, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi.Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer etti.Victor Osimhen'e 75 milyon, Wilfried Singo'ya 30,77 milyon ve Uğurcan Çakır'a da 27,5 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, bu transfer döneminde bonservislere yaklaşık 148 milyon avro harcadı.

- Galatasaray, Morata'dan 5 milyon avro gelir elde etti



Galatasaray, İtalya ekibi Milan'dan kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle 5 milyon avro kazandı.



Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol oyuncu ve Milan'la karşılıklı anlaşmaya vardıktan sonra Morata'nın kiralık sözleşmesini feshederek 5 milyon avro gelir elde etti.



Morata, Milan'a dönmesinin ardından bir başka İtalyan ekibi Como'nun kadrosuna kiralık olarak dahil oldu.



- Derrick Köhn'ün transferinden 4 milyon avro gelir kazandı



Sarı-kırmızılı ekip, Alman savunma oyuncusu Derrick Köhn'ün Bundesliga ekibi Union Berlin'e transferinden 4 milyon avro gelir elde etti.



Almanya temsilcisi, Köhn için 4 milyon avro bedelin yanı sıra sarı-kırmızılılara 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödeyebilir.



- 5 oyuncunun kiralanmasından para kazanıldı



Galatasaray, bu sezon kiraladığı 5 oyuncudan yaklaşık 6 milyon 950 bin avro kazandı.



Sarı-kırmızılılar; Nicolo Zaniolo'yu İtalya ekibi Udinese'ye 2 milyon 500 bin, Carlos Cuesta'yı Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya 750 bin, Victor Nelsson'u İtalya takımı Hellas Verona'ya 650 bin ve Elias Jelert'i İngiltere ekibi Southampton'a 300 bin avro bedelle kiraladı.



Galatasaray, zorunlu alma opsiyonunu kullandığı Przemyslaw Frankowski'yi ise Fransa'dan Rennes'e 2 milyon 750 bin karşılığında kiralık olarak verdi.



- Gidenler



Galatasaray'ın bu sezon kiralık veya bonservisiyle gönderdiği futbolcular şöyle:



Alvaro Morata (Milan-Kiralık sözleşme fesih), Derrick Köhn (Union Berlin), Przemyslaw Frankowski (Rennes-Kiralık), Nicolo Zaniolo (Udinese-Kiralık), Carlos Cuesta (Vasco da Gama-Kiralık), Victor Nelsson (Hellas Verona-Kiralık), Elias Jelert (Southampton-Kiralık), Efe Akman (FC Andorra), Eren Aydın (Veres Rivne), Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor), Fernando Muslera (Estudiantes LP), Mathias Ross (Plymouth), Atakan Ordu (Galata SK), Baran Demiroğlu (SMS Grup Sarıyer), Baran Aksaka (İskenderunspor), Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor-Kiralık), Ali Efe Çördek (Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kiralık), Ali Yeşilyurt (Yalova FK 77-Kiralık), Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor-Kiralık), Eyüp Aydın (Samsunspor-Kiralık), Siraçhan Nas (Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kiralık), Dries Mertens (Sözleşme sonu)



