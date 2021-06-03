İşte Ali Koç'un 'Kafayı taktım' dediği üçlü!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, medya toplantısında "Bazı oyuncularla yolları ayıracağım. Sivasspor maçında tüm güçleriyle maça asılmayan oyunculara kafayı taktım" demişti.Başkan Ali Koç, bu sözler sonrası düğmeye bastı.Ali Koç'un isim vermese de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yeni imza atmayacağı, Caner Erkin ve Marcel Tisserand gibi oyuncularla da yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.