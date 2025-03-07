İşte 27. haftanın hakemleri!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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