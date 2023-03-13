İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Sahasında Beyçimento Bandırmaspor'a 5-0 üstünlük kuran Yılport Samsunspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 51'e çıkardı. Karadeniz temsilcisi, 4 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Altay ise 26. haftaya lider giren Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde bu hafta oynanan 7 maçın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 18 kez fileleri havalandırdı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Göztepe-Pendikspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 4-0
Bodrumspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: 0-2
Eyüpspor-Altay: 0-1
Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: 5-0
NOT: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Manisa FK ile Sakaryaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Gençlerbirliği ise haftayı bay geçti.
Puan durumu
1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Ligde 27. haftanın programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Sahasında Beyçimento Bandırmaspor'a 5-0 üstünlük kuran Yılport Samsunspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 51'e çıkardı. Karadeniz temsilcisi, 4 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Altay ise 26. haftaya lider giren Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde bu hafta oynanan 7 maçın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 18 kez fileleri havalandırdı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Göztepe-Pendikspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 4-0
Bodrumspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: 0-2
Eyüpspor-Altay: 0-1
Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: 5-0
NOT: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Manisa FK ile Sakaryaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Gençlerbirliği ise haftayı bay geçti.
Puan durumu
1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|14
|9
|2
|45
|19
|26
|51
|2.EYÜPSPOR
|25
|15
|5
|5
|33
|18
|15
|50
|3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|13
|7
|5
|41
|27
|14
|46
|4.PENDİKSPOR
|25
|12
|8
|5
|38
|20
|18
|44
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|11
|10
|3
|37
|19
|18
|43
|6.SAKARYASPOR
|25
|14
|1
|10
|40
|33
|7
|43
|7.BODRUMSPOR
|25
|12
|5
|8
|38
|26
|12
|41
|8.MANİSA FK
|24
|10
|9
|5
|34
|27
|7
|39
|9.GÖZTEPE
|25
|10
|5
|10
|24
|23
|1
|35
|10.DYOREX BOLUSPOR
|24
|9
|8
|7
|27
|28
|-1
|35
|11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|24
|9
|7
|8
|34
|40
|-6
|34
|12.TUZLASPOR
|25
|8
|4
|13
|30
|37
|-7
|28
|13.ALTAY
|25
|7
|7
|11
|27
|33
|-6
|25
|14.ADANASPOR
|25
|6
|7
|12
|32
|43
|-11
|25
|15.ERZURUMSPOR FK
|24
|6
|6
|12
|25
|35
|-10
|21
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|4
|5
|15
|26
|42
|-16
|17
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|25
|5
|5
|15
|24
|43
|-19
|17
|18.ALTINORDU
|24
|4
|5
|15
|20
|42
|-22
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|25
|4
|7
|14
|22
|48
|-26
|16
Ligde 27. haftanın programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.
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