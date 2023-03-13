İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de puan durumu
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13 Mart 2023 23:48
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Sahasında Beyçimento Bandırmaspor'a 5-0 üstünlük kuran Yılport Samsunspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 51'e çıkardı. Karadeniz temsilcisi, 4 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Altay ise 26. haftaya lider giren Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde bu hafta oynanan 7 maçın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 18 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: 1-0

Göztepe-Pendikspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 4-0

Bodrumspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: 0-2

Eyüpspor-Altay: 0-1

Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: 5-0

NOT: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Manisa FK ile Sakaryaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Gençlerbirliği ise haftayı bay geçti.

Puan durumu

1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.YILPORT SAMSUNSPOR 25 14 9 2 45 19 26 51
2.EYÜPSPOR 25 15 5 5 33 18 15 50
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 25 13 7 5 41 27 14 46
4.PENDİKSPOR 25 12 8 5 38 20 18 44
5.ÇAYKUR RİZESPOR 24 11 10 3 37 19 18 43
6.SAKARYASPOR 25 14 1 10 40 33 7 43
7.BODRUMSPOR 25 12 5 8 38 26 12 41
8.MANİSA FK 24 10 9 5 34 27 7 39
9.GÖZTEPE 25 10 5 10 24 23 1 35
10.DYOREX BOLUSPOR 24 9 8 7 27 28 -1 35
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 24 9 7 8 34 40 -6 34
12.TUZLASPOR 25 8 4 13 30 37 -7 28
13.ALTAY 25 7 7 11 27 33 -6 25
14.ADANASPOR 25 6 7 12 32 43 -11 25
15.ERZURUMSPOR FK 24 6 6 12 25 35 -10 21
16.GENÇLERBİRLİĞİ 24 4 5 15 26 42 -16 17
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 25 5 5 15 24 43 -19 17
18.ALTINORDU 24 4 5 15 20 42 -22 17
19.YENİ MALATYASPOR 25 4 7 14 22 48 -26 16

Ligde 27. haftanın programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.

 

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