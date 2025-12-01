İstanbul Gençlik, Ankara Hentbol'u farklı geçti

İstanbul Gençlik Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Ankara Hentbol'u 55-22 yendi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 27-9 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununa devam eden İstanbul Gençlik, müsabakadan 55-22 galip ayrıldı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 27-9 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununa devam eden İstanbul Gençlik, müsabakadan 55-22 galip ayrıldı.