Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa ile Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, maçın ilk golünü konuk ekip Pendikspor adına 45+6'da penaltıdan Oscar Romero kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın beraberlik golünü ise 81. dakikada Claudio Winck kaydetti. Konuk ekip Pendikspor'da Serkan Asan, 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 5'e yükseltirken, Pendikspor 2 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



PENDİKSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI



Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, geride kalan 3 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasında evinde Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Pendikspor, ikinci haftada Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.



KASIMPAŞA NAMAĞLUP İLERLİYOR



Ligin ilk 3 haftasında henüz mağlubiyet tatmayan Kasımpaşa ise ilk haftada Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, ikinci haftada Hatayspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



14. dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.



25. dakikada Pendiksporlu Thuram, ceza sahası dışı sağ çaprazda dar açıya rağmen kaleyi denedi. Kaleci Gianniotis, yerden gelen topu güçlükle çeldi.



39. dakikada sol kanattan Romero'nun ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Görkem Bitin kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yerden sekerek üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.



45+3. dakikada Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar'ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'daki Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.



45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.



Golün santrası yapılmadı ve devre arasına girildi.



63. dakikada Romero'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı kornerde ön direkteki Omeruo'nun kafayla vurduğu topu arka direkte çizgi üzerinde Winck tamamladı ve ağları havalandırdı: 1-1.



90+1. dakikada Pendikspor'da Serkan Asan, yaklaşık 1 dakikada arka arkaya gördüğü 2 sarı kattan oyundan atıldı.



90+3. dakikada ceza sahası içi sol kanatta son çizgiye yakın yerde topu alan Fall, pasını uygun durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.



Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Hüseyin Aylak



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 90 Saddiki), Gökhan Gül (Dk. 75 Selim Dilli), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Fall



Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeirra, Lusamba, Vukovic, Thuram (Dk. 66 Erencan Yardımcı), Romero (Dk. 66 Endri Çekici), Halil Akbunar (Dk. 84 Gökcan Kaya), Eze (Dk. 22 Görkem Bitin)



Goller: Dk. 45+7 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor), Dk. 81 Winck (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serkan Asan (Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Hajradinovic, Dk. 45+2 Aytaç Kara, Dk. 72 Gianniotis (Kasımpaşa)



