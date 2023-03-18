Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın 29. dakikada attığı golle öne geçti. Ümraniyespor bu gole Antonio Mrsic'in 41. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26, Ümraniyespor 22 puana yükseldi.



Kasımpaşa, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşacağı için haftayı BAY geçecek. Ümraniyespor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada maçtaki ilk tehlike Ümraniyespor kalesinde yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Fall'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Golizadeh kafayı vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.



4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Mounir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fabiano, çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.



19. dakikada Geraldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, son çizgiye inip penaltı noktası üzerindeki Geraldo'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.



29. dakikada maçta ilk golü Kasımpaşa buldu. Orta sahada topla buluşan Golizadeh'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Fall, rakibinden sıyrılıp kale sahası önünde sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



40. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Gheorghe çaprazdan ceza sahasına girip kale sahasına ortaladı. Bu noktada Epureanu, Eyyseric'in müdahalesi sonrasında yerde kalırken, hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.



41. dakikada kullanılan penaltı atışında Mrsic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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