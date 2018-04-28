İstanbul Cup'ta finalin adı belli oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu'yu 2-0 mağlup eden Fransız Pauline Parmentier, finale yükseldi.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toplam 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasındaki tekler yarı final ikinci maçında, dünya 37 numarası Begu ile klasmanda 122. basamakta yer alan Parmentier karşı karşıya geldi.
Müsabakada Begu'ya 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 üstünlük kuran Parmentier, adını finale yazdırdı.
Parmentier, şampiyonluk maçında yarın Sloven Polona Hercog ile karşılaşacak.
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Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toplam 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasındaki tekler yarı final ikinci maçında, dünya 37 numarası Begu ile klasmanda 122. basamakta yer alan Parmentier karşı karşıya geldi.
Müsabakada Begu'ya 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 üstünlük kuran Parmentier, adını finale yazdırdı.
Parmentier, şampiyonluk maçında yarın Sloven Polona Hercog ile karşılaşacak.
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