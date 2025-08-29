29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, Bulgaristan ve Türkiye ile oynayacağı maçların aday kadrosunu duyurdu. Kadroda genç yıldızlar kadar tecrübeli isimler de dikkat çekiyor.

calendar 29 Ağustos 2025 12:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden İspanya Milli Takımı, Türkiye ve Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde aday kadrosunu açıkladı.
 
Teknik direktörün belirlediği 26 kişilik kadroda hem genç yetenekler hem de tecrübeli yıldızlar yer alıyor.
 
İşte İspanya'nın Kadrosu:
 
Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)
 
Savunmacılar: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Juventus), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)
 
Orta Sahalar: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
 
Hücumcular: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Jesus Rodriguez (Real Madrid), Álvaro Morata (Atletico Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona)
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.