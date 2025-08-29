İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden İspanya Milli Takımı, Türkiye ve Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde aday kadrosunu açıkladı.

Teknik direktörün belirlediği 26 kişilik kadroda hem genç yetenekler hem de tecrübeli yıldızlar yer alıyor.

İşte İspanya'nın Kadrosu:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Savunmacılar: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Juventus), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta Sahalar: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Hücumcular: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Jesus Rodriguez (Real Madrid), Álvaro Morata (Atletico Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona)