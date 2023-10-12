İspanya ikinci yarıda açıldı!

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, sahasında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya ikinci yarıda açıldı!
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12 Ekim 2023 23:51
Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun zirve mücadelesinde İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 74. dakikasında Morata sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu. 86'da ise Sancet, skoru 2-0 olarak tescilledi.

Bu sonuçla İspanya 12 puana yükselerek İskoçya'ya bir adım daha yaklaştı. İskoçya ise 15 puanda kalarak zirveyi tehlikeye attı.

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