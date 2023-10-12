İspanya ikinci yarıda açıldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun zirve mücadelesinde İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi.



Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-0 kazanmayı başardı.



İlk yarısı golsüz biten maçın 74. dakikasında Morata sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu. 86'da ise Sancet, skoru 2-0 olarak tescilledi.



Bu sonuçla İspanya 12 puana yükselerek İskoçya'ya bir adım daha yaklaştı. İskoçya ise 15 puanda kalarak zirveyi tehlikeye attı.



