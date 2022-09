İspanya'da derbi öncesi 'maymun' skandalı!

Real Madrid'in yıldız hücumcusu Vinicius'un gollerden sonra yaptığı dans, Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi olay yarattı.



Atletico Madrid'in kaptanı Koke, Vinicius'un dansıyla ilgili olarak "Vinicius Junior, bizim evimizde gol atabilir ve o dansı yapmak isteyebilir tabii ki. Yaparsa normal olarak 'problem' de çıkar!" açıklamasını yaptı.



Daha sonra Neymar, "At golünü yap dansını Vini" paylaşımlarıyla Vinicius'a destek verdi.



SKANDAL SÖZLER: "MAYMUNLUĞU BIRAK"



Bu tartışmayı konu olan İspanyol TV'si El Chiringuito'da menajer Pedro Bravo, "Eğer dans etmek istiyorsa Sambadrome'a (Editör Notu: Brezilya'daki Rio Karnavalı sırasında samba okullarının geçit törenleri için kullanılan, kenarında tribünler de olan izleme yeri) gitsin. Profesyonel meslektaşlarına saygı göstersin ve maymunluğu bıraksın" dedi ve bazı ırkçı ifadeler kullandı.



VINICIUS: "DİNLE BENİ, SENİ IRKÇI!"



Vinicius Junior, bir video yayınlayarak Pedro Bravo'ya cevap verdi. Vinicius, "Ten rengim, gözümdeki pırıltıdan önemli olduğu müddetçe savaş devam edecek. Mutluluğun sinir bozucu olduğunu söylüyorlar. Avrupa'da başarılı bir Brezilyalı siyahinin mutluluğu daha çok rahatsız ediyor. Kazanmaya olan açlığım, gülüşüm ve gözlerimdeki parıltı bunlardan çok daha fazlası. Sadece bir açıklamada, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın hedefi oldum. Bunlar dün başlamadı. Öncelikle haftalar önce golden sonra ettiğim dansı eleştirdiler. Durmayacağım! Yoksulluğun fazla olduğu bir ülkeden geliyorum. Bir okul yapıyorum. Eğitim için çok şey yapıyorum. Bir sonraki jenerasyonun, ırkçılara karşı savaşmasını istiyorum. Her zaman örnek bir vatandaş olmaya çalıştım. Ancak, bunlar internette reyting kazandırmıyor. Beni tekrar dinle seni ırkçı: Dans etmeyi bırakmayacağım! Sambadrome'da da olsam, Bernabeu'da da olsam, dünyanın herhangi bir yerinde de olsam dans etmeyi bırakmayacağım." cevabını verdi.



ANCELOTTI: "KULÜP OLARAK DESTEKLİYORUZ"



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Vinicius'un açıklamalarını kulüp olarak destekliyor ve onaylıyoruz." dedi.



DANI ALVES: "AVRUPA IRKÇILARLA DOLU!"



Barcelona'nın eski Brezilyalı futbolcusu Dani Alves de Vinicius'a destek vererek, "Avrupa, ırkçılarla dolu. Kendi ülkelerinde, diğer ülkelerden birinin öne çıkmasını kabul edemiyorlar. Bunun zorluğunu, hemen hemen her yerde yaşadım." açıklamasını yaptı.





