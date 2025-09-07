07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
1-024'
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

İspanya basınından 12 Dev Adam'a övgü!

İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

İspanyol basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım İspanyol basınında övgüler aldı.

As gazetesi "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak "İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu" vurguladı.


Haberde, "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akıl almaz seviyelere çıktı." ifadeleri kullanıldı.

"Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atan Marca gazetesi de, "Türkiye'nin çok zorlandığını, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün'ün 24 sayı attığını" yazdı.

Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu kaydeden İspanyol gazetesi, Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.

El Mundo Deportivo da "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" ifadesini başlığına çıkararak Şengün'ün "sonucu belirleyici bir pivot olduğunun" altını çizdi.

 

